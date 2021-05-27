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Полицейские 6-го комиссариата вильнюсской полиции разыскивают пропавшего без вести Евгения Серафимко (1983 г.р.).
Полиция просит о помощи в поисках пропавшего вильнюсца
© Vilniaus aps. VPK

Полиция информировала, что 20 мая, в 16.30 ч., 37-летний мужчина вышел из дома на ул. Фабийонишкю и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, рыжеватые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, полиция просит связаться со следователем Нериюсом Барайшисом по тел. 8 612 54908 или звонить по номеру 112.

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