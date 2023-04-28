Просьбой о помощи полиция поделилась в социальной сети Facebook.

Особые приметы: стрижка "под горшок", возможно, на ребенке была спортивная одежда и обувь.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 8 664 22 716 или 112 или писать по эл. почте gintare.vilniskyte@policija.lt