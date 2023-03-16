23 февраля 2023 г. в 23.33 ч. в Вильнюсе, на Кафедральной площади, около танка на мужчину напали три человека (двое мужчин примерно 50 лет и женщина), они нецензурно выражались в адрес мужчины.
Один из приехавших несколько раз ударил мужчину кулаком, а также разбил его смартфон iPhone 13 Pro (цена 1200 евро).
Вышеупомянутые лица уехали с Кафедральной площади на автомобиле Toyota Avensis.
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