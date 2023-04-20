Полиция просит о помощи в поисках мужчины с фотографии. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Всех, кто может предоставить следствию важную информацию, просьба информировать полицию по номерам 8 700 6007, 8 700 6008 или 112.

Подробности полиция пока не сообщает. Ведется поиск подозреваемого.