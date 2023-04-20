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Столичная полиция просит о помощи в поисках подозреваемого.
Полиция просит о помощи в поисках мужчины с фотографии. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.
Всех, кто может предоставить следствию важную информацию, просьба информировать полицию по номерам 8 700 6007, 8 700 6008 или 112.
Подробности полиция пока не сообщает. Ведется поиск подозреваемого.
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