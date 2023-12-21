Полиция преследовала беглеца: водителя удалось остановить только с помощью "ежа"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В четверг полиция Каунасского округа преследовала автомобиль, водитель которого не подчинился требованиям полиции и не остановился. Сообщается, что остановить беглеца удалось только с помощью "ежа" (противоавтомобильного заграждения).

По данным полиции, в 10.00 ч. в Йонаве полиция останавливала автомобиль Toyota RAV4, водитель которого не остановился по требованию стражей порядка. Немедленно на помощь вызвали несколько экипажей полиции Йонавского района, информировали полицию соседних районов.

Сообщается, что автомобиль был остановлен в Укмергском районе с помощью "ежа". По предварительным данным, водитель (1952 г.р.) был трезвым. Его передали в руки врачей.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии