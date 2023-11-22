Полиция: поступили ложные сообщения о взрывчатке в литовских аэропортах

По данным Департамента полиции, во вторник, примерно в 20:11 час. сотрудники Вильнюсского уезда получили сообщение, что в тот же день, примерно в 21:30 час. взорвутся Вильнюсский, Каунасский и Шяуляйский аэропорты.

Никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было. План "Щит" не вводился.

По факту ложного сообщения начато досудебное расследование.

Во вторник учреждения страны, в основном школы и гимназии, также получили ложные электронные письма с угрозами взорвать здания или заполнить помещения ядовитым газом.