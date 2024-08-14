Полиция подтвердила факт гибели гражданина Литвы в Польше

„Польская полиция сообщила о гибели гражданина Литвы 1981 года рождения“, – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис агентству Elta во вторник вечером.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Польши.
Портал Lrytas.lt сообщил, что литовец был убит предположительно в перестрелке между преступными группировками.
По данным портала, гражданин Литвы с огнестрельным ранением в живот был найден в понедельник в селе Надажин, что в 20 километрах от Варшавы.
По сообщению, перестрелка произошла в одном из баров торгового центра Wolka Kosowska. По дороге в больницу врачи пытались реанимировать раненого литовца, однако, несмотря на все усилия по его спасению, он скончался.