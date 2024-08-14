Полиция подтвердила факт гибели гражданина Литвы в Польше

„Польская полиция сообщила о гибели гражданина Литвы 1981 года рождения“, – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис агентству Elta во вторник вечером.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Польши.

Портал Lrytas.lt сообщил, что литовец был убит предположительно в перестрелке между преступными группировками.

По данным портала, гражданин Литвы с огнестрельным ранением в живот был найден в понедельник в селе Надажин, что в 20 километрах от Варшавы.