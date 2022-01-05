Полиция подозревает, что младенец в Клайпеде был убит

Департамент полиции сообщает, что во вторник вечером, около 18 ч., на Шилутском шоссе было обнаружено тело младенца мужского пола без внешних следов насилия. Задержан подозреваемый 1968 г.р. Эксперты выяснят, является ли он отцом младенца.

35-летнюю женщину, которая, как подозревают, является матерью покойного, задержали 5 января в 6 ч. утра, сообщила представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене.

По предварительным данным, младенец мог родиться живым, эксперты устанавливают причину его смерти.

Возможно, он появился на свет на улице, в гаражном массиве.

35-летнюю женщину сначала доставили в больницу, после осмотра врачей, ее передали в руки полиции.

Начато расследование по подозрению в том, что младенец был оставлен без необходимой помощи, когда его жизни грозила опасность. Согласно УК Литвы, за такое правонарушение грозит штраф, общественные работы, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

По сведениям Delfi, после первых выводов экспертов и допросов подозреваемых появилась версия убийства. Если это так, то дело будет переквалифицировано, за убийство грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Представитель Клайпедской окружной прокуратуры Виктория Раштутите сказала, что уже обратились в суд с просьбой об аресте подозреваемых. Заседание состоится 6 января.