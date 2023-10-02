Полиция поделилась видео с кадрами спасения жизни молодого человека

В квартире на полу полицейские обнаружили молодого человека в бессознательном состоянии. Его пытались привести в чувство близкие. Выяснилось, что молодой человек уже не подает признаков жизни, тогда реанимированием занялись полицейские. Им на помощь приехали врачи скорой – мужчина пришел в себя, начал дышать.