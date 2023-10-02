Полиция поделилась видео с кадрами спасения жизни молодого человека

 
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23 сентября, в 22 ч. Вильнюсская полиция получила сообщение о том, что в Вевисе 33-летний мужчина, вероятно, употребил слишком много наркотиков, у него начались проблемы со здоровьем. На место происшествия выехала полиция.

В квартире на полу полицейские обнаружили молодого человека в бессознательном состоянии. Его пытались привести в чувство близкие. Выяснилось, что молодой человек уже не подает признаков жизни, тогда реанимированием занялись полицейские. Им на помощь приехали врачи скорой – мужчина пришел в себя, начал дышать.

Полиция выяснила, что молодой человек приехал к родственникам в гости. Он вышел на кухню покурить, а когда вернулся, потерял сознание, посинел.

Родственники не могли сказать, что конкретно мог принять молодой человек.

Врачи увезли его в больницу.

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