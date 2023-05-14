Полиция Паланги не может поймать разгуливающего в колготках голого извращенца

Первые сообщения о мужчине, который одет только в женские колготки, появились в социальных сетях в последнюю неделю апреля.

Однако полиции Паланги до сих пор не удалось поймать этого странного человека.

Однако не похоже, что выход голышом — это разовая акция, ведь в Паланге его видели не раз.

Сталкиваясь с прохожими, он не колеблясь поворачивается к ним.

После того, как он однажды появился в черных колготках, позже его видели в красных колготках.

Считается, что извращенец стремится, чтобы его заметили гимназисты, идущие по утрам на занятия. Люди видели его сидящим на скамейке перед окнами спортзала.

По данным портала lrytas.lt, обычно рано утром его видели пожилые женщины, которые лишь осмеливались его украдкой фотографировать.

Никто не видел, чтобы он катался на велосипеде.

Предполагается, что он выходит на прогулку со своим велосипедом, чтобы в случае опасности быстро убежать на нем.

Просто появляясь голым в общественном месте, он нарушает общественный порядок и может быть наказан административным штрафом.