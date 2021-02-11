Полиция оперативно нашла мужчину, обстрелявшего автомобиль в Зарасайском районе

Напомним, что инцидент произошел 9 февраля в Зарасайском районе. К автомобилю, которым управлял молодой человек, подъехал другой автомобиль. Пассажир другого автомобиля открыл стрельбу по автомобилю пострадавшего, возможно, из газового пистолета.
10 февраля полиция Зарасайского района выявила подозреваемого.
Это житель Зарасайского района, которого неоднократно наказывали за нарушение ПДД. У него нашли стартовый пистолет с кобурой.
Во время инцидента люди не пострадали, автомобиль не был поврежден.
Начато расследование по 284 ст. УК ЛР. За такое преступление грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
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