Полиция обнаружила в гараже партию контрабандных сигарет стоимостью более полумиллиона евро

По данным полиции, установлено, что грузовик доставил больше сигарет, часть из них уже была вывезена в гаражи в Григишкес – в гараж рядом с предприятием Grigeo.

В полуприцепе задержанного грузовика правоохранители обнаружили 80 коробок, т. е. 40 тыс. пачек сигарет Marlboro и Prince.

Сначала сотрудники полиции задержали водителя грузовика с полуприцепом. Он доставил контрабандные сигареты и ждал, пока другие лица приедут, чтобы забрать их.

Сигареты были обнаружены на прошлой неделе, 9 мая, в Вильнюсе, в Григишкес и его окрестностях, когда сотрудники полиции задержали троих человек, совершивших данное преступное деяние.

Стоимость обнаруженных сигарет, включая налоги, подлежащие к уплате в Литве, составляет около 560 тыс. евро, сообщила полиция в четверг.

Здесь, при задержании подозреваемых, они, проломив ограждение огороженной территории, скрылись с места происшествия на грузовике VW. Для вскрытия гаража были задействованы пожарные – они помогли вскрыть гаражные замки.

В гараже, где были выгружены сигареты из грузовика VW, полицейские обнаружили 80 коробок (40 тыс.) пачек сигарет Marlboro и Prince.

Во время розыска скрывшихся лиц, возле гаража, в другом гаражном массиве в Григишкес, вскоре был задержан еще один подозреваемый.