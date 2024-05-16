Полиция обнаружила в гараже партию контрабандных сигарет стоимостью более полумиллиона евро

Стоимость обнаруженных сигарет, включая налоги, подлежащие к уплате в Литве, составляет около 560 тыс. евро, сообщила полиция в четверг.
Сигареты были обнаружены на прошлой неделе, 9 мая, в Вильнюсе, в Григишкес и его окрестностях, когда сотрудники полиции задержали троих человек, совершивших данное преступное деяние.
Сначала сотрудники полиции задержали водителя грузовика с полуприцепом. Он доставил контрабандные сигареты и ждал, пока другие лица приедут, чтобы забрать их.
В полуприцепе задержанного грузовика правоохранители обнаружили 80 коробок, т. е. 40 тыс. пачек сигарет Marlboro и Prince.
По данным полиции, установлено, что грузовик доставил больше сигарет, часть из них уже была вывезена в гаражи в Григишкес – в гараж рядом с предприятием Grigeo.
Здесь, при задержании подозреваемых, они, проломив ограждение огороженной территории, скрылись с места происшествия на грузовике VW. Для вскрытия гаража были задействованы пожарные – они помогли вскрыть гаражные замки.
В гараже, где были выгружены сигареты из грузовика VW, полицейские обнаружили 80 коробок (40 тыс.) пачек сигарет Marlboro и Prince.
Во время розыска скрывшихся лиц, возле гаража, в другом гаражном массиве в Григишкес, вскоре был задержан еще один подозреваемый.
Криминалисты заподозрили, что именно здесь есть еще один гараж, где хранятся контрабандные сигареты. Выявив гараж, сотрудники снова вызвали пожарных. Те открыли дверь гаража, поскольку задержанный утверждал, что потерял ключи и не знает, где они. В результате обыска в другом гараже было обнаружено еще 80 коробок (40 тыс.) пачек сигарет Marlboro и Prince.
В ходе продолжения следственных мероприятий и определения других помещений, где могут храниться нелегальные предметы, в гараже возле дома подозреваемого было обнаружено и изъято 360 литров предположительно фальсифицированного алкогольного напитка Divine Vodka, расфасованного в тетрапаки по 3 литра.
Во время розыска скрывшихся лиц, был задержан еще один человек, который подозревается в совершении этого преступного деяния и является одним из организаторов этого преступного деяния.
Всего в результате обысков в домах, автомобилях и подсобных помещениях задержанных было обнаружено и изъято 120 тыс. пачек контрабандных сигарет.
Подозреваемым грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.