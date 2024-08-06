Полиция: обнаружено тело молодого человека, выпавшего из байдарки на реке Вента

Об этом полиция сообщила в фейсбуке.
„В пятницу в Акмянском районе из байдарки на реке Вента выпал молодой человек и пропал. Через 4 суток было обнаружено тело пропавшего. Тело обнаружили сегодня в 10.20 ч. в траве, в реке Вента в Папиле. Его заметил местный житель, который позвонил по номеру 112. Тело найдено в 6 – 8 км от места происшествия“.
Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках пропавшего.
Напомним, что об исчезновении мужчины сообщили 2 августа, в 14.20 ч.
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