Полиция: обнаружено тело молодого человека, выпавшего из байдарки на реке Вента

„В пятницу в Акмянском районе из байдарки на реке Вента выпал молодой человек и пропал. Через 4 суток было обнаружено тело пропавшего. Тело обнаружили сегодня в 10.20 ч. в траве, в реке Вента в Папиле. Его заметил местный житель, который позвонил по номеру 112. Тело найдено в 6 – 8 км от места происшествия“.