2024.08.06 12:15

Полиция: обнаружено тело молодого человека, выпавшего из байдарки на реке Вента

 
ru.DELFI.lt
Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Полиция Шяуляйского округа сообщает, что 6 августа утром было обнаружено тело пропавшего в минувшую пятницу Имантаса Мисявичюса (1994 г.р.).

Об этом полиция сообщила в фейсбуке.

„В пятницу в Акмянском районе из байдарки на реке Вента выпал молодой человек и пропал. Через 4 суток было обнаружено тело пропавшего. Тело обнаружили сегодня в 10.20 ч. в траве, в реке Вента в Папиле. Его заметил местный житель, который позвонил по номеру 112. Тело найдено в 6 – 8 км от места происшествия“.

Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках пропавшего.

Напомним, что об исчезновении мужчины сообщили 2 августа, в 14.20 ч.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии