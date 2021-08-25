Полиция наведалась в Гарюнай: одни подделки из Китая и Турции

25 августа, в 9.30 ч., сотрудники 2-го Вильнюсского комиссариата полиции провели проверки одновременно в нескольких местах рынка.
В одном из мест торговли полиция обнаружила обувь брендов Nike, Adidas, New Balance и Gucci. Полиция проверила документы и выяснила, что все товары - фальшивые.
В то же время другая группа проверяла место торговли спортивной одеждой: футболками, тренингами, шортами, кепками с брендами Adidas, Nike и др.
Другие торговцы, увидев проверки у коллег, закрыли свои павильоны.
Представитель организации SNB-REACT (специализируется на товарных брендах), работающей с полицией, Казимерас Саржицкас сказал Delfi, что цель его организации – защита брендов, качество подделок они не оценивают.
По данным организации, больше всего подделок в Литву привозят из Китая и Турции.
Глава второго комиссариата полиции Эрик Яловик сообщил, что у торговцев обнаружили 142 фальшивых товаров бренда Nike, 54 - Adidas, 11 - Gucci и 3 - Fila.
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