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В понедельник поздно вечером полиция просила о помощи в поисках 11-летней Аугустины Милунайте.
Полиция нашла пропавшую 11-летнюю девочку
© Policijos departamentas

По данным Шяуляйской полиции, 20 февраля утром близкие привезли девочку в школу, однако на уроки она не пришла.

Позже полиция сообщила, что девочка была найдена.

"Благодарим всех за помощь и активный обмен информацией. Девочка найдена, она жива и здорова", – писала полиция.

Портал Alytus Plius сообщает, что девочку нашли в Алитусе. Как она там оказалась, не сообщается.

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