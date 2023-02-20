Полиция нашла пропавшую 11-летнюю девочку

По данным Шяуляйской полиции, 20 февраля утром близкие привезли девочку в школу, однако на уроки она не пришла.

Позже полиция сообщила, что девочка была найдена.

"Благодарим всех за помощь и активный обмен информацией. Девочка найдена, она жива и здорова", – писала полиция.

Портал Alytus Plius сообщает, что девочку нашли в Алитусе. Как она там оказалась, не сообщается.