Полиция нашла пропавшую 11-летнюю девочку

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В понедельник поздно вечером полиция просила о помощи в поисках 11-летней Аугустины Милунайте.
По данным Шяуляйской полиции, 20 февраля утром близкие привезли девочку в школу, однако на уроки она не пришла.
Позже полиция сообщила, что девочка была найдена.
"Благодарим всех за помощь и активный обмен информацией. Девочка найдена, она жива и здорова", – писала полиция.
Портал Alytus Plius сообщает, что девочку нашли в Алитусе. Как она там оказалась, не сообщается.
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