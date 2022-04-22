Полиция нашла подростка, который ударил ногой мужчину в Салантай

Скопировать ссылку Полиция нашла подростка, который ударил ногой мужчину в Салантай

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19 апреля полиция Кретингского района начала расследование в связи с видео, которое появилось в социальной сети. На видео зафиксировано, как в публичном месте молодой человек из хулиганских соображений ударил ногой по голове мужчину 1981 г.р.