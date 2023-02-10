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10 февраля вильнюсская полиция сообщила, что выявила подозреваемого в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, он несовершеннолетний.
Полиция нашла подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки - он несовершеннолетний
© Kauno aps. VPK

Правоохранительные органы сообщают, что криминогенная ситуация в Вильнюсе стабильная. Случаи нападения на школьниц в разных районах города не связаны между собой.

Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.

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Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют.

Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.

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