Полиция нашла подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки - он несовершеннолетний

Правоохранительные органы сообщают, что криминогенная ситуация в Вильнюсе стабильная. Случаи нападения на школьниц в разных районах города не связаны между собой.

Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.

Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют.

Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.