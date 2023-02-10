Полиция нашла подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки - он несовершеннолетний

Правоохранительные органы сообщают, что криминогенная ситуация в Вильнюсе стабильная. Случаи нападения на школьниц в разных районах города не связаны между собой.
Полиция информировала, что после проведения многочисленных процессуальных действий, анализа информации и данных видеокамер был выявлен подозреваемый в изнасиловании 15-летней в столичном районе Жверинас, на ул. Парибё.
Расследование продолжается. Поскольку и пострадавшая и подозреваемый несовершеннолетние, подробную информацию не предоставляют.
Полиция благодарит жителей за активное сотрудничество.
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