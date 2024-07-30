Полиция начала расследование в связи с выпадом против магазина белорусского оппозиционера в Вильнюсе

По словам представителя полиции, если в ходе расследования появятся новые подробности, оно может быть переквалифицировано в разжигание ненависти или другое расследование.

Как сообщил представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас, в ночь с субботы на воскресенье было замечено и сообщено, что окна магазина, принадлежащего мужчине (1984 г.р.) на улице Савичаус, были разбиты, а стены здания были изрисованы красной краской. Ущерб оценили в 1000 евро.

Сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье в столице, на улице Савичаус, были выбиты стекла окон сувенирного магазина Kropka, а на фасаде здания оставлена надпись „Возвращайтесь домой, белорусские свиньи“. По данным аппарата С. Тихановской, владельцем этого магазина является белорусский оппозиционер и политзаключенный Д. Фурманов.

По словам С. Тихановской, этот выпад ее шокировал, она отметила, что ее офис уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению белорусского оппозиционера, нападение на вышеупомянутый магазин является попыткой разжечь вражду между белорусами и литовцами.