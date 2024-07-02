Полиция начала расследование: разыскивается мужчина, схвативший лебедя за шею и швырнувший его в озеро

„Сотрудники полиции возбудили административное делопроизводство по факту жестокого обращения с животными“, – сообщила представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсской области Юлия Самороковская информационному агентству Elta в понедельник.
„В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Личность человека пока не установлена, но правоохранители обязательно примут для этого все необходимые меры“, – заверила она.
Согласно статье 346 Кодекса об административных правонарушениях (КоАп), мужчине за жестокое обращение с животными или издевательство над животным грозит штраф от 150 до 2000 евро.
В выходные в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина схватил лебедя за шею, потащил его к воде и швырнул в одно из тракайских озер.
В это время лебедь машет крыльями, а его птенцы разбегаются. Затем птица уплывает.