2024.07.02 09:18

Полиция начала расследование: разыскивается мужчина, схвативший лебедя за шею и швырнувший его в озеро

 
ru.DELFI.lt
Vyras sviedė gulbę į ežerą
Vyras sviedė gulbę į ežerą
ФОТО: Stop kadras

После того как в публичном пространстве разошлось видео, на котором видно, как возле одного из Тракайских озер мужчина схватил лебедя за шею и швырнул его в воду, полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными.

„Сотрудники полиции возбудили административное делопроизводство по факту жестокого обращения с животными“, – сообщила представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсской области Юлия Самороковская информационному агентству Elta в понедельник.

„В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Личность человека пока не установлена, но правоохранители обязательно примут для этого все необходимые меры“, – заверила она.

Согласно статье 346 Кодекса об административных правонарушениях (КоАп), мужчине за жестокое обращение с животными или издевательство над животным грозит штраф от 150 до 2000 евро.

В выходные в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина схватил лебедя за шею, потащил его к воде и швырнул в одно из тракайских озер.

В это время лебедь машет крыльями, а его птенцы разбегаются. Затем птица уплывает.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии