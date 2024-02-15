Полиция начала расследование относительно высказываний телеведущего Раманаускаса по подозрению в разжигании ненависти

"Подавляющее большинство тех, по словам которых "при русских было лучше", скоты…", "По моим подсчетам, в Литве от четверти до трети людей, которых хорошо бы депортировать – это вся та обрусевшая советская масса скотов", "У нас много такого скота, они понемногу дохнут, это хорошо", "Особи с плохими генетическими качествами, выросшие в семьях скота, неудивительно, что тоже становятся скотинами", - указывает С. Якелюнас в Facebook.