Полиция начала расследование относительно высказываний телеведущего Раманаускаса по подозрению в разжигании ненависти

Политик в Facebook обнародовал полученный от полиции документ, в котором указано, что правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении А. Раманаускаса в соответствии с пунктом 2 статьи 170 УК.
В вышеупомянутой статье говорится, что любое лицо, публично высмеивающее, оскорбляющее, разжигающее ненависть или провоцирующее дискриминацию в отношении группы людей или принадлежащего к ней лица по признаку возраста, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, этнического происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов – наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Депутат Европарламента С. Якелюнас сообщает, что правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении А. Раманаускаса в связи с некоторыми его публичными высказываниями от 18 января об "обрусевшей скотине".
"Вот высказывания А. Раманаускаса (публично транслированные 18 января этого года и продолжающие распространяться в интернете), которые привели к началу расследования:
"Подавляющее большинство тех, по словам которых "при русских было лучше", скоты…", "По моим подсчетам, в Литве от четверти до трети людей, которых хорошо бы депортировать – это вся та обрусевшая советская масса скотов", "У нас много такого скота, они понемногу дохнут, это хорошо", "Особи с плохими генетическими качествами, выросшие в семьях скота, неудивительно, что тоже становятся скотинами", - указывает С. Якелюнас в Facebook.
Европарламентарий указывает, что, согласно полученным документам, досудебное расследование заявлений А. Раманаускаса было начато Главным комиссариатом полиции Вильнюсского уезда.