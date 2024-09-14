2024.09.14 11:20

Полиция Литвы обнаружила более 12 000 пачек контрабандных сигарет

 
ru.DELFI.lt
Контрабанда
Контрабанда
ФОТО: VSAT

Департамент полиции Литвы сообщает, что контрабандисты задержаны в Скуодаском и Таурагском районах.

13 сентября около 13 часов в Скуодаском районе, в деревне Ялакяй, был остановлен автомобиль Volkswagen Touran за рулем которого находился мужчина 1956 г.р. В машине полицейские обнаружили 2510 пачек сигарет NZ и Winston, на которых не было бандеролей Литовской Республики.

В тот же день около 16.45 в Таурагском районе, на дороге Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в пределах деревни Вайдатоняй был остановлен автомобиль VW Golf. Машиной управлял водитель 2004 г.р. В машине было обнаружено около 10 тысяч пачек сигарет NZ Gold, они также не были промаркированы бандеролями.

Полиция начала предварительное расследование по факту контрабанды. Те, кто в нарушение установленного порядка приобрел, хранил, перевозил, отправлял, использовал или реализовывал подакцизные товары стоимостью более 150 минимального прожиточного уровня (МПУ), но не превышающей сумму 400 МПУ, наказываются штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет.

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