ДТП произошло 22 марта, в 11.25 ч., в Каунасе, на ул. Занавику, около светофора на проспекте Саванорю в автомобиль Toyota Verso врезался электросамокат, водитель которого с места происшествия уехал.
Начато расследование.
Всех, кто что-либо знает о происшествии, и самого водителя самоката полиция просит звонить по номеру (8 700) 64478 или писать по эл. почте indre.rimkiene@policija.lt.
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