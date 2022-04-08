ДТП произошло 22 марта, в 11.25 ч., в Каунасе, на ул. Занавику, около светофора на проспекте Саванорю в автомобиль Toyota Verso врезался электросамокат, водитель которого с места происшествия уехал.

Начато расследование.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, и самого водителя самоката полиция просит звонить по номеру (8 700) 64478 или писать по эл. почте indre.rimkiene@policija.lt.