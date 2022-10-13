Полиция ищет вандалов, изрисовавших вагон поезда

Сообщается, что 21 августа, в 6.54 ч., на станции "Траку Воке" и в 14.36 ч. на станции "Депо электропоездов" около Новой Вильни, трое неизвестных, прикрывавших лица масками, аэрозольной краской изрисовали первый вагон дизельного поезда Nr. DR1 AM-283-3 vagoną.
Полиция обращается за помощью к обществу – просит отозваться очевидцев и всех, кто располагает ценной для следствия информацией. Обращаться к старшему следователю Живиле Алешкявичене по номеру +370 675 37591,эл. почте zivile.aleskeviciene@policija.lt или по номеру 112.
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