Полиция и пожарные-спасатели дежурили в Тракайском замке: план "Щит" отозван

 
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17 ноября утром поступило сообщение о снаряде в Тракай.

Полиция информирует, что в 9.55 ч. поступило сообщение о том, что в Тракай, на ул. Караиму, в Тракайском замке был обнаружен предмет, напоминающий снаряд (диаметром 70 мм).

О происшествии сообщил руководитель проекта. Сообщается, что в месте, где обнаружена находка проводились археологические исследования.

На месте происшествия работают полиция, врачи, пожарные-спасатели саперы Минобороны и сотрудники антитеррористического отряда "Арас".

В 10.20 ч. был введен план "Щит".

Были эвакуированы люди.

По данным полиции, в 12.25 ч. план "Щит" был отозван. Выяснилось, что обнаруженный предмет неопасен.

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