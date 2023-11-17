Полиция и пожарные-спасатели дежурили в Тракайском замке: план "Щит" отозван

Полиция информирует, что в 9.55 ч. поступило сообщение о том, что в Тракай, на ул. Караиму, в Тракайском замке был обнаружен предмет, напоминающий снаряд (диаметром 70 мм).
О происшествии сообщил руководитель проекта. Сообщается, что в месте, где обнаружена находка проводились археологические исследования.
На месте происшествия работают полиция, врачи, пожарные-спасатели саперы Минобороны и сотрудники антитеррористического отряда "Арас".
В 10.20 ч. был введен план "Щит".
Были эвакуированы люди.
По данным полиции, в 12.25 ч. план "Щит" был отозван. Выяснилось, что обнаруженный предмет неопасен.
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