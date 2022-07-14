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Полиция задержала жительницу дачного поселка Родунёс.
Полиция еще не знала, что находится в тайнике, а женщина уже уверяла, что наркотики ей подбросили
© Vilniaus aps. VPK

У женщины (1967 г.р.) на территории ее участка под изгородью из хвойных растений был тайник - банка из-под майонеза, в которой хранились, как подозревают, наркотики, сообщает полиция.

Женщина наблюдала за работой полиции и как только полицейские нашли тайник, стала уверять, что наркотики ей подкинули (полицейские еще не открыли банку и не знали, что находится внутри.

Начато расследование. Женщина была задержана. Ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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