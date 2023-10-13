Полиция: 633 письма с угрозами получили образовательные учреждения в Литве

"В школы и детские сады в различных городах страны поступило 633 письма с угрозами взрывов", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, полученные письма составлены на русском языке.
На своей странице в Facebook полиция сообщила о том, что рассылка писем с угрозами взрывов в образовательные и воспитательные учреждения является централизованной атакой.
"Вероятно, это централизованно организованная атака, направленная на срыв работы спецслужб. Мы усердно работаем, выезжаем на все объекты, проверяем их, на данный момент взрывчатых веществ и других опасных предметов не обнаружено. Просим людей не паниковать, вести себя спокойно и выполнять требования сотрудников", – сообщает полиция.
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