Полиция: 633 письма с угрозами получили образовательные учреждения в Литве

"В школы и детские сады в различных городах страны поступило 633 письма с угрозами взрывов", – сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, полученные письма составлены на русском языке.

На своей странице в Facebook полиция сообщила о том, что рассылка писем с угрозами взрывов в образовательные и воспитательные учреждения является централизованной атакой.