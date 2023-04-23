Полицейский рейд в Вильнюсе – пьяный водитель с ребенком мчался по городу на скорости 129 км/ч

Рейд начался 22 апреля в 16 ч. За 6 часов выявили 8 пьяных водителей, двоим из них грозит уголовная ответственность.

На Западной объездной дороге полиция остановила автомобиль Opel Signum, которым управлял нетрезвый водитель (1,13, а во второй раз - 1,3 промилле). Машина ехала на скорости 129 км/ч там, где допустима скорость 90 км/ч. Водитель не подчинился требованиям полиции и сразу не остановился. Когда полицейским удалось остановить беглеца, выяснилось, что в машине на переднем сидении находился 6-летний мальчик.

Рекордсмен рейда был остановлен в Растиненай. Он приехал в сельмаг на BMW 730. У водителя не было водительского удостоверения. Мужчина был пьян - 2,12 промилле. Ему грозит не только уголовная ответственность, но и конфискация автомобиля.

В 22 vч. полиция дежурила на ул. Ажуолино. Там попались еще трое нетрезвых водителей.

Женщина на Citroen C4 Cactus сначала "надула" 1,81, а потом – 1,76 промилле. Ей грозит уголовная ответственность.

Полиция заметила, что водитель Mercedses-Benz класса А пытается объехать пост - машина свернула в тупик, не доезжая до полицейского кордона. Водитель машины вышел и пытался уйти, но полицейские остановили его. Мужчина оказался пьян - 1,46 промилле. Поскольку мужчина уже был лишен прав за нетрезвое вождение, ему грозит конфискация автомобиля.

Полиция остановила также автомобиль Audi, водитель которого "надул" 0,81 промилле.

После полуночи полиция работала на ул. В.Кудиркос. Тут отличились две женщины. 20-летняя управляла BMW, хотя у нее не было прав. За такое нарушение она будет наказана во второй раз.

Водитель Porsche Cayenne ехала домой, в ее организме было 0,44 промилле.

Последняя точка рейда была перекресток ул. Буйвидишкю и Чёбишкё. Там водитель Opel Meriva "надул" сначала 0,72, а через 15 мин. – 0,61 промилле.

Водитель автомобиля компании Bolt Drive "надул" 1,5 промилле. По правилам компании Bolt Drive, клиенту за нетрезвое вождение грозит штраф в размере 2000 евро (кроме того, его ждут санкции полиции).

Еще один нетрезвый водитель попался на ул. А.Гоштауто - 0,62 промилле.

Полиция проверила и мужчину, ехавшего на электросамокате компании Bolt, алкотестер показал 0,73 промилле. Мужчине грозит штраф.

Всего за время рейда попались 15 нетрезвых водителей автомобилей и 1 пьяный самокатчик.