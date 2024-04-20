Полицейский рейд в Вильнюсе: попались пьяные водители автомобилей и самокатов

Несмотря на то, что ситуация в Вильнюсе немного улучшилась, полицейские все еще останавливают нарушителей.
С пятничного вечера пять полицейских экипажей проверяли водителей в разных местах города, первый нарушитель попался в 23 ч. на улице Пилимо.
Молодой человек ехал на Audi компании Bolt. Он был пьян: 0,91 промилле в первый и 0,72 промилле во второй раз. Водитель уверял, что пил накануне и был уверен, что уже протрезвел. Мужчине придется заплатить штраф и проститься с водительским удостоверением.
Еще несколько нетрезвых водителей попались на ул. В.Кидиркос.
После полуночи попался водитель BMW – 0,51 промилле, а за ним водитель Kia – 0,71 промилле.
Пока одни полицейские дежурили на ул. В.Кудиркос, другие наблюдали за ситуацией на проспекте Гедиминаса. Там были остановлены четыре девушки на электросамокатах. Три из них употребляли алкоголь перед тем, как встали на самокат: 0,44, 047 и 0,57 промилле.
Девушки рассказали, что дома выпили и решили поехать в клуб, тут их и остановила полиция. Каждой из них придется заплатить штраф в размере 80 евро.