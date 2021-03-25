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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе нетрезвый полицейский отстранен от работы.
Полицейский центра криминальных расследований отстранен от работы за пьянство на рабочем месте
© A.Koroliovo nuotr.

24 марта в 13.39 ч. в Вильнюсе, на ул. Лепино, в центра криминальных расследований во время службы был замечен нетрезвый сотрудник (1982 г.р.) без униформы.

По предварительным данным, в организме полицейского было 3,64 промилле. Он был отстранен от службы.

Ведется расследование.

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