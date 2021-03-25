Полицейский центра криминальных расследований отстранен от работы за пьянство на рабочем месте

24 марта в 13.39 ч. в Вильнюсе, на ул. Лепино, в центра криминальных расследований во время службы был замечен нетрезвый сотрудник (1982 г.р.) без униформы.

По предварительным данным, в организме полицейского было 3,64 промилле. Он был отстранен от службы.

Ведется расследование.