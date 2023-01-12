Полицейские до приезда пожарных-спасателей тушили горящие автомобили

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, горели автомобили Renault Trafic и BMW X5. Их тушили полицейские, которые приехали немного раньше, чем пожарные. Пожарные тушили автомобили с помощью двух 6-килограмовых порошковых огнетушителей.

Затем за работу принялись пожарные-спасатели. К сожалению, автомобили спасти не удалось, они сгорели. У BMW выгорел двигатель, лопнула резина, расплавились передние фары, обгорели бампер и капот. У Renault Trafic от жара лопнуло ветровое стекло, выгорел двигатель.

Выясняется причина возгорания автомобилей.