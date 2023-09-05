05 сентября 2023 г. 07:41

Полицейская операция в Вильнюсе: задержаны трое подозреваемых

 
ru.DELFI.lt
Šarūno Černiausko nuotr.
Šarūno Černiausko nuotr.

В понедельник поздно вечером в вильнюсском районе Шнипишкес полиция провела операцию по задержанию подозреваемых.

Очевидцы сообщают, что картина была как из триллера.

По данным полиции, на ул. Апкасу провели задержание подозреваемых.

По предварительным данным, вооруженные сотрудники спецотряда в масках остановили автомобиль VW Passat, выбили стекло в нем и задержали троих молодых людей.

В это время на ул. Ринктинес другая группа полицейских остановила автомобиль Audi с логотипами Bolt.

Полиция отметила, что оба задержания связаны. Выяснилось, что подозреваемые пытались бежать от полиции.

Пока полиция подробности об этой операции не сообщает.

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