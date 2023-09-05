Полицейская операция в Вильнюсе: задержаны трое подозреваемых

Очевидцы сообщают, что картина была как из триллера.

По данным полиции, на ул. Апкасу провели задержание подозреваемых.

По предварительным данным, вооруженные сотрудники спецотряда в масках остановили автомобиль VW Passat, выбили стекло в нем и задержали троих молодых людей.

В это время на ул. Ринктинес другая группа полицейских остановила автомобиль Audi с логотипами Bolt.

Полиция отметила, что оба задержания связаны. Выяснилось, что подозреваемые пытались бежать от полиции.