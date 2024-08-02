Полицейская операция по задержания мигрантов в Утяне: задержано 40 человек

Как сообщили в Департаменте полиции, 1 августа в 8.56 в полицейский комиссариат Утянского района поступило уведомление от сотрудников Государственной службы охраны границы о том, что необходимо задержать три автомобиля: VW Transporter, Opel Vivaro и сопровождающую их Audi A6. Сотрудникам сообщили, что автомобили могут перевозить нелегальных мигрантов из Латвийской Республики.

В тот же день в Утянском районе в поселке Даугаляй был остановлен автомобиль марки VW Transporter, в котором ехали 23 нелегальных мигранта, 10 из которых были задержаны, а еще 13 скрылись с места происшествия. Около 15.30 в Утянском районе в поселке Даугаляй были задержаны 10 ранее убегавших нелегальных мигрантов. Также в Утянском районе в деревне Вайкутенай задержан автомобиль Opel Vivaro, в котором находились 20 нелегальных мигрантов, а в Утяне, на улице Й. Басанавичюса задержан автомобиль Audi A6, которым управлял мужчина (1998 г. р.), также в машине ехали мужчина (1996 г. р.) и мужчина (1999 г р.).