"Полет" пьяной женщины на BMW: съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась

25 августа, в 20 ч., в деревне Юнделишкяй, на ул. С.Моравскё, произошло ДТП с участием BMW.

Сообщается, что нетрезвая (1.94 промилле), женщина (1992 г.р.), у которой нет прав на вождение, за рулем BMW ехала на высокой скорости, не учла условия на дороге, съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

В ДТП пострадал ехавший с ней нетрезвый (2.38 промилле) пассажир (1977 г.р.). Ведется расследование.