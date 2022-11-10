Полет Mercedes-Benz в Вильнюсе: автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья

Сообщение о ДТП поступило 10 ноября, в 14.08 ч. Сообщалось, что в Вильнюсе, на Неменчинском шоссе, по дороге в Антавиляй, около поворота в Турнишкес, с дороги съехал автомобиль BMW и врезался в деревья.

Внедорожник снес дерево и остановился на велодорожке.

Сообщалось, что водителю в глаз попал осколок разбившегося стекла.

На месте происшествия работает полиция, врачи скорой помощи и пожарные-спасатели.