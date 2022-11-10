Полет Mercedes-Benz в Вильнюсе: автомобиль съехал с дороги и врезался в деревья

Сообщение о ДТП поступило 10 ноября, в 14.08 ч. Сообщалось, что в Вильнюсе, на Неменчинском шоссе, по дороге в Антавиляй, около поворота в Турнишкес, с дороги съехал автомобиль BMW и врезался в деревья.
Внедорожник снес дерево и остановился на велодорожке.
Сообщалось, что водителю в глаз попал осколок разбившегося стекла.
На месте происшествия работает полиция, врачи скорой помощи и пожарные-спасатели.
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