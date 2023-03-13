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В понедельник в Вильнюсе ДТП совершил BMW. Сообщается о пострадавшем водителя.
Полет BMW в центре Вильнюса: врезался в 6 автомобилей, вывернул дерево
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция информировала, что около 12.50 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Мануфактуру, в Вильнюсе, где BMW врезался в 6 стоявших на обочине автомобилей.

Сообщается, что больше всего поврежден автомобиль VW, он после удара снес дерево.

Водитель утверждает, что другой водитель создал аварийную ситуацию, поэтому и произошло ДТП.

По предварительным данным, пострадал 35-летний водитель BMW, он жаловался на боли в руке и в шее. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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