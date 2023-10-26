Пойманные в Чепкеляйском резервате алитусцы интересовались отнюдь не редкими птицами

Во вторник пограничники патрулировали около деревни Мустейка (Варенский район).

В лесу в Чепкеляйском резервате пограничники обнаружили какую-то упаковку в черной полиэтиленовой пленке. Вскоре пограничники заметили двоих мужчин, направлявшихся к этому предмету. Пограничники задержали их, когда мужчины закрепляли на упаковке специальные крепления для переноски. Увидев пограничников, контрабандисты остолбенели.

Были задержаны 22-летний и 39-летний жители Алитуса. В упаковке было 875 пачек сигарет Minsk Capital QS, Minsk Capital MS и Minsk City MS с белорусскими бандеролями.

Алитусцы находились в приграничной зоне без специальных разрешений. Их доставили на заставу и допросили.