Пойманные в Чепкеляйском резервате алитусцы интересовались отнюдь не редкими птицами

 
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ФОТО: VSAT
Пограничники Кабеляйской заставы поймали с поличным двоих алитусцев, которые занимались перевозкой контрабандных сигарет.

Во вторник пограничники патрулировали около деревни Мустейка (Варенский район).

В лесу в Чепкеляйском резервате пограничники обнаружили какую-то упаковку в черной полиэтиленовой пленке. Вскоре пограничники заметили двоих мужчин, направлявшихся к этому предмету. Пограничники задержали их, когда мужчины закрепляли на упаковке специальные крепления для переноски. Увидев пограничников, контрабандисты остолбенели.

Были задержаны 22-летний и 39-летний жители Алитуса. В упаковке было 875 пачек сигарет Minsk Capital QS, Minsk Capital MS и Minsk City MS с белорусскими бандеролями.

Алитусцы находились в приграничной зоне без специальных разрешений. Их доставили на заставу и допросили.

За контрабанду им грозит штраф в размере 2000-5590 евро, а за отсутствие разрешений – предупреждение или штраф в размере 40–90 евро. Кроме того, им грозит административная ответственность за незаконное местонахождение в резервате.

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