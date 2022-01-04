aA
Департамент тюрем Литвы информировал, что 4 января 2022 г. в 19 ч. из Каунасского СИЗО, на ул. Техникос, 34, сбежал несовершеннолетний осужденный (2004 г.р.). 5 января поступило сообщение о том, что беглец был пойман около Румшишкес.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Департамент тюрем сообщает, что Даниэлюс Вайчюлис работал в столовой СИЗО.

Он должен был выйти на волю 23 мая 2025 года.

Начато расследование и служебная проверка.

Сбежавший был объявлен в розыск.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Департамент статистики: "омикрон" стал доминировать в Литве

Департамент статистики на своей странице в фейсбуке...

Количество случаев COVID-19 в Литве растет, но пика "омикрона" еще нет (2)

В Литве снова фиксируется больше 2000 новых случаев...

С нового года часть жителей снова вернется в систему дополнительного пенсионного накопления  новый калькулятор (1)

За первые 6 месяцев 2022 года в Литве в систему...

Протесты в Казахстане: захвачен аэропорт Алма-Аты Токаев возглавляет Совет безопасности, Назарбаев уходит (57)

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ...

Тайвань намерен инвестировать в Литве 200 млн долларов (16)

Тайваньское представительство в Литве подтвердило,...