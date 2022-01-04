Пойман сбежавший из Каунасского СИЗО несовершеннолетний осужденный

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Департамент тюрем Литвы информировал, что 4 января 2022 г. в 19 ч. из Каунасского СИЗО, на ул. Техникос, 34, сбежал несовершеннолетний осужденный (2004 г.р.). 5 января поступило сообщение о том, что беглец был пойман около Румшишкес.