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Департамент тюрем Литвы информировал, что 4 января 2022 г. в 19 ч. из Каунасского СИЗО, на ул. Техникос, 34, сбежал несовершеннолетний осужденный (2004 г.р.). 5 января поступило сообщение о том, что беглец был пойман около Румшишкес.
Департамент тюрем сообщает, что Даниэлюс Вайчюлис работал в столовой СИЗО.
Он должен был выйти на волю 23 мая 2025 года.
Начато расследование и служебная проверка.
Сбежавший был объявлен в розыск.
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