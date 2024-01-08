Пoиски пропавшей девочки: вoлонтеры прочесывают территорию около Немана

Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа (ГКП Каунасского округа) разыскивают Аготу Р. (2014 г.р.).

По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе на Тряшню такас, и не вернулась до сих пор.

На девочке были черные штаны и разноцветная куртка (черно-сине-сиреневая).

Глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис сказал, что девочку объявили в международный розыск, но физически ее продолжают искать в Каунасе и его окрестностях.

Он сообщил, что об исчезновении ребенка в полицию сообщили 7 января, в 19.30 ч.

"С тех пор многочисленные наряды полиции участвуют в поисках. Ночью работало много людей, специалисты со служебными собаками. Днем рассматривались разные версии, я не могу говорить о них подробно (...)", - сказал Баршис.

По его словам, информацией о пропавшей девочке поделились с коллегами в других городах Литвы, девочка объявлена в международный розыск, но физически ее ищут в Каунасе и его окрестностях.