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Найден мужчина, пропавший несколько дней назад в Тракайском районе. Родственники получили печальное известие.
Поиски пропавшего в Тракайском районе мужчины закончились печальной новостью для близких
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 1 октября, около 13.50 в Тракайском районе было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) в стадии разложения без внешних признаков насилия.

С 29 сентября мужчина находился в розыске как пропавший без вести.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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