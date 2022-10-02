Поиски пропавшего в Тракайском районе мужчины закончились печальной новостью для близких

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Найден мужчина, пропавший несколько дней назад в Тракайском районе. Родственники получили печальное известие.
Департамент полиции сообщает, что 1 октября, около 13.50 в Тракайском районе было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) в стадии разложения без внешних признаков насилия.
С 29 сентября мужчина находился в розыске как пропавший без вести.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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