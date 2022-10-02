Поиски пропавшего в Тракайском районе мужчины закончились печальной новостью для близких

Департамент полиции сообщает, что 1 октября, около 13.50 в Тракайском районе было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) в стадии разложения без внешних признаков насилия.

С 29 сентября мужчина находился в розыске как пропавший без вести.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.