aA
Двое заключенных сбежали Правенишкской колонии после того, как накануне, предварительно, повредили забор. Должностные лица нашли одного из них в Каунасе. Мужчина был мертв.
Поиски двух беглецов из Правенишкской колонии: один найден мертвым
© DELFI / Orestas Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 4 сентября около 3.19 в Каунасе, на ул. Калантос, было обнаружено тело мертвого осужденного Д. Чумбараса (1987 г.р.) без внешних признаков насилия.

Осужденный находился в розыске после того, как сбежал из Правенишкской исправительной колонии открытого типа 3 сентября около 00.24.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

Вместе с этим беглецом пропал и осужденный Д. Баркаускас (1980 г.р.), которого до сих пор разыскивают.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер Литвы: мы выстоим в борьбе, посредством которой пытаются уничтожить всю Европу

Плечом к плечу мы выстоим перед энергетическими...

Дипломат и переводчик Галина Кобецкайте: "Молитва на караимском помогла нам сохранить себя"

Фасад дома Галины Кобецкайте на Караимской улице в...

Andrius Užkalnis Delfi.ru: Andrius Užkalnis Andrius Užkalnis

Путин и резиновая попа, Лукашенко и мемы, визы для россиян, русский язык в Литве. Итоги недели с Андрюсом Ужкальнисом

" Путин говорит про историю, чтобы не говорить о тысячах...

Каспарас Урбонайтис. Минимальная зарплата - ловкий инструмент манипуляции для работодателей?

Когда законодатель вводил понятие минимальной...

Предупреждение для литовских водителей: ожидают проверки, авто могут "убрать с дороги" (1)

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас обещает...