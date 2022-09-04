Поиски двух беглецов из Правенишкской колонии: один найден мертвым

Департамент полиции сообщает, что 4 сентября около 3.19 в Каунасе, на ул. Калантос, было обнаружено тело мертвого осужденного Д. Чумбараса (1987 г.р.) без внешних признаков насилия.

Осужденный находился в розыске после того, как сбежал из Правенишкской исправительной колонии открытого типа 3 сентября около 00.24.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

Вместе с этим беглецом пропал и осужденный Д. Баркаускас (1980 г.р.), которого до сих пор разыскивают.