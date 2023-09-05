Пограничники задержали поджигателя чужого автомобиля. Он сам тоже обгорел

Житель села Версекелес (Шальчининкский район) обратился за помощью к сотрудникам Варенского погранотряда. Он сообщил, что его автомобиль Toyota Avensis загорелся, а поджегший его человек убежал в близлежащий лес.

34-летний поджигатель был обнаружен в кустах. У него были обожжены руки и живот, поэтому пограничники вызвали медиков, которые оказали пострадавшему помощь.

У сотрудников погранслужбы сложилось мнение, что мотивом преступления является месть.