Пограничники задержали нетрезвого водителя без прав на вождение

Инцидент произошел 25 июля утром около городка Эйшишкес (Шальчининкский район). Пограничники останавливали серый Audi A4 с литовскими номерами. Останавливали, включив мигалки и сирену. Однако водитель Audi не подчинился полиции и поехал в сторону дороги Эйшишкес-Шальчининкай.

Об инциденте пограничники сообщили коллегам Трибоньской заставы. Их попросили выехать в сторону деревни Дайлидес и блокировать перекресток СъДайлидес–Шальчининкай–Таусюнай и установить "ежа". Была блокирована дорога и у деревни Янчюнай.

Пограничники преследовали Audi A4 8,5 км. В окрестностях дер. Дайлидес беглец наехал на ежа и не смог продолжать путь. Тогда водитель выбежал из машины и пустился бежать, но был задержан. Сбежать пытались и трое пассажиров, но и их задержали пограничники.

Автомобилем управлял 25-летний вильнюсец, у которого нет прав.

Автомобиль не был зарегистрирован и не был застрахован.

Выяснилось также, что водитель пьян - сначала алкотестер показал 0,46, второй раз 0,41 промилле.