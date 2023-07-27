27 июля 2023 г. 15:49

Пограничники задержали нетрезвого водителя без прав на вождение

 
ru.DELFI.lt

Пограничники в Шальчининкском районе остановили после нескольких километров преследования нетрезвого (0,41 промилле) водителя. Его удалось остановить только после использования "ежа". Водитель Audi A4 не подчинился требованию пограничников остановиться и пытался бежать.

Инцидент произошел 25 июля утром около городка Эйшишкес (Шальчининкский район). Пограничники останавливали серый Audi A4 с литовскими номерами. Останавливали, включив мигалки и сирену. Однако водитель Audi не подчинился полиции и поехал в сторону дороги Эйшишкес-Шальчининкай.

Об инциденте пограничники сообщили коллегам Трибоньской заставы. Их попросили выехать в сторону деревни Дайлидес и блокировать перекресток СъДайлидес–Шальчининкай–Таусюнай и установить "ежа". Была блокирована дорога и у деревни Янчюнай.

Пограничники преследовали Audi A4 8,5 км. В окрестностях дер. Дайлидес беглец наехал на ежа и не смог продолжать путь. Тогда водитель выбежал из машины и пустился бежать, но был задержан. Сбежать пытались и трое пассажиров, но и их задержали пограничники.

Автомобилем управлял 25-летний вильнюсец, у которого нет прав.

Автомобиль не был зарегистрирован и не был застрахован.

Выяснилось также, что водитель пьян - сначала алкотестер показал 0,46, второй раз 0,41 промилле.

Был составлен протокол об административном правонарушении. Молодого человека ждет штраф за нетрезвое вождение (1100-1500 евро). Вероятно, будет конфискован и автомобиль.

В машине было трое молодых людей – 25 лет (предъявил удостоверение личности), 21 года и 17 лет (предъявил ученический билет). У одного из них не было удостоверения личности - это нарушение, поскольку инцидент произошел в приграничной зоне. Молодому человеку сделали предупреждение.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии