Пограничники задержали беларуса с поддельным удостоверением личности

Во вторник сотрудники Кальварийской погранзаставы Варенского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) и Миграционного отдела на дороге Мариямполе-Сувалкай возле села Салапераугис (Кальварийский муниципалитет) остановили для досмотра зарегистрированный в Финляндии пассажирский автобус Scania.
Пограничников, проверявших документы пассажиров автобуса, следовавшего из Литвы по международному маршруту Таллинн-Варшава, заинтересовало предъявленное одним из пассажиров удостоверение личности 33-летнего гражданина Болгарии. Сотрудники СОГГ усомнились в подлинности этого документа.
После тщательного изучения предоставленной карты сотрудники СОГГ отметили несколько признаков, отличающих подделку от подлинного документа. Он был изготовлен не по требованиям изготовления ценных бумаг, не из поликарбоната, микротекст – имитация, при просвечивании ультрафиолетовыми лучами цвет надписей, напечатанных на струйном принтере, не меняется. Все это позволило пограничникам предположить, что предъявленное удостоверение личности — полная подделка.
Как сообщает СОГГ, поняв, что литовских пограничников ввести в заблуждение не удастся, направлявшийся в Варшаву мужчина признался, что является 33-летним гражданином Беларуси, у которого месяц назад, 9 марта, истек срок действия национальной визы, выданной Польшей. Поэтому он заказал онлайн и за 300 евро купил удостоверение личности гражданина Болгарии с фотографией своего лица.
Задержанного белоруса сотрудники СОГГ высадили из автобуса и доставил на Кальварийскую погранзаставу, а затем – в изолятор полиции Каунаса.
В Варенском погранотряде СОГГ по факту подделки документа или владения им начато досудебное расследование, которое ведет прокурор Мариямпольской районной прокуратуры Каунасской окружной прокуратуры.
За подобное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде ареста либо лишения свободы на срок до 4 лет.
В четверг в отношении гражданина Беларуси была избрана мера пресечения – заключение под стражу на один месяц.