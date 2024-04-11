Пограничники задержали беларуса с поддельным удостоверением личности

Во вторник сотрудники Кальварийской погранзаставы Варенского погранотряда Службы охраны государственной границы (СОГГ) и Миграционного отдела на дороге Мариямполе-Сувалкай возле села Салапераугис (Кальварийский муниципалитет) остановили для досмотра зарегистрированный в Финляндии пассажирский автобус Scania.

Пограничников, проверявших документы пассажиров автобуса, следовавшего из Литвы по международному маршруту Таллинн - Варшава , заинтересовало предъявленное одним из пассажиров удостоверение личности 33-летнего гражданина Болгарии. Сотрудники СОГГ усомнились в подлинности этого документа.

После тщательного изучения предоставленной карты сотрудники СОГГ отметили несколько признаков, отличающих подделку от подлинного документа. Он был изготовлен не по требованиям изготовления ценных бумаг, не из поликарбоната, микротекст – имитация, при просвечивании ультрафиолетовыми лучами цвет надписей, напечатанных на струйном принтере, не меняется. Все это позволило пограничникам предположить, что предъявленное удостоверение личности — полная подделка.