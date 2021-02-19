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Пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса в Шальчининкском районе остановили снегоход, на котором по местной дороге ехала 13-летняя девочка с 11-летней подружкой. Владельцу снегохода придется ответить за то, что он передал транспортное средство ребенку, у которого нет водительского удостоверения.
Пограничники удивлены: на снегоходе каталась 13-летняя девочка с 11-летней подружкой
© VSAT

Инцидент произошел в минувшую среду в деревне Дайнавеле (Шальчининкский район).

Пограничники выяснили, что снегоход принадлежит 29-летнему местному жителю.

Родителей детей вызвали в Службу по правам детей, их подозревают в невыполнении родительских обязанностей.

Владельцу снегохода грозит административная ответственность. За это нарушение грозит штраф в размере 60-120 евро.

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