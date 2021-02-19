Пограничники удивлены: на снегоходе каталась 13-летняя девочка с 11-летней подружкой

Скопировать ссылку Пограничники удивлены: на снегоходе каталась 13-летняя девочка с 11-летней подружкой

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Пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса в Шальчининкском районе остановили снегоход, на котором по местной дороге ехала 13-летняя девочка с 11-летней подружкой. Владельцу снегохода придется ответить за то, что он передал транспортное средство ребенку, у которого нет водительского удостоверения.