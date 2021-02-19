Пограничники удивлены: на снегоходе каталась 13-летняя девочка с 11-летней подружкой

Инцидент произошел в минувшую среду в деревне Дайнавеле (Шальчининкский район).
Пограничники выяснили, что снегоход принадлежит 29-летнему местному жителю.
Родителей детей вызвали в Службу по правам детей, их подозревают в невыполнении родительских обязанностей.
Владельцу снегохода грозит административная ответственность. За это нарушение грозит штраф в размере 60-120 евро.
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