Пограничники три раза усмиряли нетрезвых пассажиров Каунасского аэропорта

СОГГ сообщает, что сначала за помощью к пограничникам обратилась работница компании, отвечающая за посадку пассажиров. Проблемы возникли из-за нетрезвой женщины, которая находилась в терминале - ее не приняли на борт.

Пограничники прибыли на место, где нашли нетрезвую 45-летнюю женщину, намеревавшуюся лететь в Лондон (женщина живет в Великобритании). Она была сильно пьяна, вела себя неадекватно и не ориентировалась в пространстве.

Сотрудники СОГГ доставили ее в свое помещение, проверили на трезвость. В организме женщины было 3,12 промилле. Пограничники передали женщину в руки полиции.

В тот же день в аэропорту пограничников вызвали еще раз. Сообщалось о неадекватном поведении мужчины, который намеревался лететь в Ливерпуль - он бранился и вел себя агрессивно.

Пограничники задержали 42-летнего литовца, который живет в Великобритании, мужчина был пьян. Его также передали в руки полиции.

Третье сообщение поступило из самолета, который должен был вылететь в Лондон. В нем конфликт разгорелся по вине двух женщин, которые не подчинялись требованиям экипажа и нарушали правила безопасности. Кроме того, они ругались между собой. 30- и 33-летняя жительницы Мариямпольского района были высажены из самолета и переданы в руки полиции.