Пограничники спешили на помощь попавшему в беду судну и помогли 47 пассажирам

В субботу, 12 августа, в полдень пограничники заметили, что судно Raketa, которое шло по Неману из Каунаса в Ниду, неожиданно остановилось около деревни Лазденай и бросило якорь.

Пограничники на катере немедленно отправились к судну, чтобы выяснить причину остановки.

Капитан Raketа сообщил пограничникам, что сломался двигатель судна, и попросил эвакуировать пассажиров.

Пассажиров Raketа доставили на берег на служебном катере. Эвакуация длилась два часа. На берегу пассажиров забрал автобус. Еще через 30 минут судно Raketa в сопровождении служебного катера СОГГ пошло вниз по Неману к пограничной заставе.