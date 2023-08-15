15 августа 2023 г. 07:18

Пограничники спешили на помощь попавшему в беду судну и помогли 47 пассажирам

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT
Пагегяйские пограничники спешили на помощь команде судна Raketa, которое возит пассажиров по Неману в Ниду. Из-за технической поломки с судна были эвакуированы 47 человек, сообщает СОГГ.

В субботу, 12 августа, в полдень пограничники заметили, что судно Raketa, которое шло по Неману из Каунаса в Ниду, неожиданно остановилось около деревни Лазденай и бросило якорь.

Пограничники на катере немедленно отправились к судну, чтобы выяснить причину остановки.

Капитан Raketа сообщил пограничникам, что сломался двигатель судна, и попросил эвакуировать пассажиров.

Пассажиров Raketа доставили на берег на служебном катере. Эвакуация длилась два часа. На берегу пассажиров забрал автобус. Еще через 30 минут судно Raketa в сопровождении служебного катера СОГГ пошло вниз по Неману к пограничной заставе.

Пограничники в месте технической аварии охраняют границу Литвы и России, которая проходит по Неману.

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