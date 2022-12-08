По данным службы, по подозрению в организации незаконной миграции задержаны 42-летний гражданин Беларуси и 21-летний гражданин Ганы. Как сообщает СОГГЛ, должностные лица в сотрудничестве с Европолом провели неожиданные обыски по месту жительства этих лиц, в ходе которых были обнаружены вещественные доказательства, имеющие значение для следствия.

День совместных действий, координируемых Европолом, прошел в среду на территории Германии, Польши, Латвии и Эстонии.

"Это вторая активная фаза такого рода в этом году, когда по заранее согласованному плану страны-участницы реализовали накопленную криминальную разведывательную информацию", — говорится в сообщении.

По данным СОГГЛ, еще двоих, 25-летнего иракца и 48-летнего литовца, подозреваемых в организации нелегальной миграции, пограничники задержали еще до начала дня совместных акций.

Пограничники также задержали мужчину из Вильнюса, который в минувшие выходные перевозил четырех иракцев.

Досудебные расследования по фактам незаконной перевозки лиц находятся на контроле прокуратуры.

В этом году пограничниками возбуждено 162 досудебных расследования по фактам незаконной перевозки людей, подозрения предъявлены 224 лицам.