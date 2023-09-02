02 сентября 2023 г. 08:02

Пограничники подкорректировали планы агрессивного гражданина Казахстана

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT
В Вильнюсском аэропорту пограничники задержали агрессивного нетрезвого гражданина Казахстана, у которого был временный вид на жительство в Литве. Ему не удалось вылететь в Стамбул, сообщает СОГГ.

В четверг вечером в Вильнюсском аэропорту пограничники задержали нетрезвого мужчину, который хулиганил и вел себя агрессивно. Иностранец прошел пограничный контроль, а потом не устоял перед соблазнами магазинов duty free. В ожидании рейса он слишком много выпил, стал вести себя агрессивно, приставать к другим пассажирам. Он забирал у них вещи, бранился.

Пограничники задержали его и закрыли в служебном помещении. Это его не остановило - он стал ломать дверь, ругаться, даже намеревался устроить стриптиз... Выяснилось, что нетрезвый мужчина – 35-летний гражданин Казахстана, у которого есть временный вид на жительство в Литве.

В Стамбул молодой человек не улетел. Пограничники передали его в руки полиции.

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